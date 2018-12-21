Eski hükümlünün başarısı tüm hükümlülere umut oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski bir hükümlünün başarısı tüm hükümlülere umut oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2006 yılından itibaren faaliyetlerine devam eden Koruma Kurulu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu kapsamında suçtan zarar gören kişilerin ve ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin karşılaştıkları sosyal, ekonomik sorunlar çözümü için faaliyetlerine devam ediyor. Ünye Koruma Kurulu Başkanlığı 2018 yılı son toplantısı Ünye Ziraat Odasında gerçekleştirildi.

Ünye Koruma Kurulu Başkanlığının Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün başkanlığında yapılan 2018 Şubat ayıt toplantısına bebek tekstil malzemeleri üretimi yapmak için başvuran A.D. Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün katkıları ile kendi işini kurma projesini hazırladı. Projenin Ordu Çalışma ve İş Kurumu Ünye Hizmet Merkezi Müdürlüğüne sunulmasının ardından 24 bin 142 TL bütçeli kendi işini kurma projesinin desteklenmesine engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonca karar verilen A.D., 2018 Ağustos ayı itibariyle atölyesinde ilk üretimini gerçekleştirdi.

“Benim ve ailemin geleceği kurtuldu”

Toplantı sonunda kurul üyeleri A.D.'nin açmış olduğu tekstil atölyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında eşi ile beraber çalıştırdığı atölyede ürettiği bebek tekstil ürünlerini bölgedeki mağazalara toptan sattığını söyleyen A.D, "Her geçen gün talep artıyor. İleride üretim kapasitesini çoğaltacağım. Ünye Koruma Kurulu ve diğer kurumların katkı, destek ve girişimleri neticesinde bu gün buradayım. Bu sayede benim ve ailemin geleceği kurtuldu. Bunun yanında kısa sürede bir çok kişiye iş imkanı sağlayabileceği için çok mutluyum” dedi.