Eski Milletvekili Akın son yolculuğuna uğurlandı

ORDU (İHA) – İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Refah Partisi Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

1979-1980 sezonunda Orduspor Kulüp Başkanlığı görevinde bulunan, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi Ordu Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Hüseyin Olgun Akın, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Düz Mahalle'deki evinden naaşı alınan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın da kayınpederi olan Akın, Yalı Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Eski Milletvekili Olgun Akın'ın cenaze törenine, Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Ongun, eski belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.