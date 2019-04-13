Eski Milletvekili Hüseyin Olgun Akın vefat etti

1979-1980 sezonunda Orduspor Kulüp Başkanlığı görevinde bulunan, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi Ordu Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Hüseyin Olgun Akın, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. Aynı zamanda ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın da kayınpederi olan Akın, 14 Nisan 2019 Pazar günü öğle vakti Yalı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.