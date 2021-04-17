Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, eski Ordu evi mimarisine uygun konutların yaygınlaştırılması ve örnek alınması amacıyla ‘Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması' düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak, yöresel mimariye olan ilgiyi artırmak amacıyla ‘Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması' başlattı.

Yarışmaya katılmak isteyenler www.yarisanordu.com başvuru adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru yapmış adaylar hazırlamış oldukları projelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar teslim edebilecekler.

Yarışmanın sona ermesinin ardından adayların projeleri jüri değerlendirmesine tabii tutulacak. 12 Temmuz 2021'de sonuçlar açıklanarak 16 Temmuz 2021'de ödül töreni gerçekleştirilecek.

Toplam 270 bin TL ödül verilecek

Yarışmaya katılan adaylardan birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilirken, aynı zamanda ilk 16 mansiyon yarışmacıya da 10 bin TL ödül verilecek. Büyükşehir Belediyesi yarışma sonucunda toplamda 270 bin TL değerinde ödülü yarışmacılarla buluşturacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin detaylı bilgi için www.ordu.bel.tr adresini ziyaret edebileceği ya da 444 10 52 No'lu çağrı merkezini arayabileceği kaydedildi.