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Eski oyuncaklar minikler için yenileniyor

Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri topladıkları eski oyuncakları tamir edip yardıma ihtiyacı olan çocuklara dağıtacaklar.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri topladıkları eski oyuncakları tamir edip yardıma ihtiyacı olan çocuklara dağıtacaklar.


Eski yıpranmış oyuncakları toplayan okul öğretmen ve öğrencileri önce tamir ederek oyuncakları yeni bir hale getirdikten sonra ihtiyacı olan çocukları kurdukları ekiplerle dağıtacaklar.


Projenin mimarlarından okul öğrencisi Sıla Nur Terzi, “Eski oyuncaklar minik çocuklar için yenilensin projesi kapsamında kardeşlerimizi mutlu etmek için okulca yola çıktık. Bu anlamda herkes bu kampanyamıza katılarak okulda oluşturduğumuz oyuncak kutusuna eski oyuncakları getirdiler. Bizler onlara tamir ederek küçük çocuklara vereceğiz. Amacımız imkanı olmayıp da oyuncak alamayan çocukları oyuncak sahibi yapmak. Kampanyaya ilgi çok güzel. Tüm Fatsa'nın bu kampanya ya katılmasını istiyoruz” dedi.


Proje koordinatörü okul öğretmenlerinden Eylem Aydın ise, “Öğrencilerimiz ile bu projeyi daha geliştirerek tüm ilçe geneline yaymak istiyoruz. Projemiz çok anlamlı ve güzel. Her çocuğu oyuncak ile buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

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