Eskipazar Camisi ibadete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde kentin kültürel mirası olan yapılarını geleceğe taşıyacak çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar Camisi'ni ibadete hazır hale getirdi. Ramazan ayı boyunca sadece teravih namazlarında açık olacak tarihi camiinin minare restorasyonu, şadırvan ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlardan Başkan Güler'e teşekkür

Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç ve cemaat, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından da desteklenen çalışmalarla aslına uygun restore edilen tarihi camiinin yenilenen yüzüyle ibadete sunulmasında emek veren herkese teşekkür etti.

Vatandaşlar, “Daha öncesinde içerisinde kurbağalar ve akrepler olan camide kokudan ibadet etmek imkansızdı. Rutubet de bizi zorluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu ilettik. Elimden geleni yapacağım dedi ve Vali Bey ile birlikte camiyi yapmaya karar verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.