İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esnafa maske dağıttı

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, korona virüs salgınından korunmaları için kendi esnaflarına tedarik ettiği maskeleri dağıttı.


Zor şartlar altında çalışan sanayi esnafına yaptırdığı maskeleri ücretsiz bir şekilde dağıttığını ifade eden Başkan Mustafa Uzun, "Salgın nedeniyle esnaflarımızı korumak için maske yaptırdık ve onlara dağıttık. Çok sayıda kişi ile muhatap olan üyelerimizi bu maske ile korunmasını sağlamak istiyoruz. İşlerinde düşüklük olan esnaflarımıza moral amaçlı maske yaptırdık" dedi.


Başkanın maske jestine teşekkür eden sanayi esnafı ise, "Korona virüs salgınından en çok bizler etkilendik. Kısa zamanda bu salgından kurtuluruz da işlerimiz eskisi gibi iyi olur" dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.