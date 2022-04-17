Esnaflar arasında elektrik malzemesi tartışması: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki esnaf arasında elektrik malzemesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi Büyük Cami Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik işi yaptığı öğrenilen A.U., giyim mağazası sahibi Y.A.'nın iş yerine gitti. Bu sırada ikili arasında giyim mağazasının elektrik lambalarının servise gönderilmesi ve servisten geri gelmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.U. belinden çıkardığı silahıyla giyim mağazasının kapısının önünden iş yerine ateş etmeye başladı. Bu sırada mağazada çalışanlar araya girmeye çalışsa da iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.A. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Çalışanların gözleri önünde yaşanılan olay sonrası bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralandığı öğrenilen Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise giyim mağazasında incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı yerde ise polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Olaya karışan A.U.'nun emniyette devam eden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.