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Esnaflara kredi müjdesi

Fatsa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6’ya düşürüldüğünü açıkladı.

Fatsa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6'ya düşürüldüğünü açıkladı.


Başkan Ayhan Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Esnafımızın kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 6'ya düşmüştür. Ayrıca Halkbank tarafından alınan komisyon oranı yüzde 2'den yüzde 1'e düşmüştür. Kredi vadesi 1 yıldan 5 yıla kadar olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Halkbank aracılığı ile bölgemize bağlı kooperatiflerimiz kefaleti ile kullanılacak krediler için yapılan bu olumlu düzenlemede emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.”

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