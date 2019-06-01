Esnafların bayram beklentisi

Türkiye üzerinde oynanan oyunların ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Paşalıoğlu, “Tabii, bu durum esnaflarımızın sıkıntılı günler geçirmesine sebep oluyor. İşsizliğinde ortaya çıkmasıyla vatandaşlarımız bir takım sıkışıklar yaşıyor. Dünya genelinde yaşanılan global bir kriz söz konusu. Tüm durumlar ekonomiye direkt etki yapıyor. Yaşanılan kriz aylık değil yıllara yansımıştır. Geçmiş yıllarda da aynı kriz ortamları oldu. Umudumuz bu kriz ortamında tez vakitte sıyrılıp esnaflarımızın güçlü bir şekilde ticaretini yapmalarıdır. Esnaflarımız Ramazan Bayramı için hazırlıklarını gerçekleştirdiler ve bu bayramda iyi sezon geçirmek istiyorlar” dedi.