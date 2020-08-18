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Etem Kibar, Karadeniz Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanı

Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar, Karadeniz Bölgesi’nin en başarılı belediye başkanı seçildi.

Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar, Karadeniz Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanı seçildi.


ORC Araştırma şirketinin ‘Büyükşehirlerde en başarılı ilçe belediye başkanı' anketi sonuçlandı. Anket sonucuna göre, Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar Türkiye genelinde en başarılı ilçe belediye başkanları arasında yüzde 59.4 oranıyla 7. sırada yer aldı.


Başkan Kibar, aynı ankette bölgeler dağılımında yüzde 58 ile Karadeniz Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanı seçildi.


Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de Karadeniz Bölgesi sıralamasında en başarılı belediye başkanları arasında 5. sırada yer aldı.

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