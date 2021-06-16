Evcil maymuna şefkat eli

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşayan Selahattin Alp'in duyarlılığı sayesinde, evcil olan maymun polis ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Evinde oturduğu sırada dışarıda başıboş dolaşan ve boynunda ipi bulunan bir maymunun gezdiğini gören Selahattin Alp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin gelmesiyle rahat bir nefes alan duyarlı vatandaştan maymunu alan polisler, maymunu Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne teslim etti.

"Polis ekiplerimize ve duyarlı vatandaşımıza teşekkür"

Polis aracından çıkan maymunu gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Ünye Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, "Bu maymunun büyük ihtimalle sahipli olduğunu düşünüyoruz. Çenesinin altında ufak bir yara var ve tedavi edilmesi için gerekli müdahaleyi yaptıracağız. Polis arkadaşlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz Milli Parklara teslim edeceğiz. Onlarda veteriner eşliğinde gerekli muayenesini yaptıktan sonra sahibini bulup geri teslim edeceğiz. Çünkü maymun buranın doğal bir hayvanı olmadığı için sahiplidir. Veterinere verdikten sonra onlarda maymunun yaşının bilgisine ulaşacaklardır" dedi.

"3 yaşında ve sağlık durumu iyi"

Ünye özel bir veteriner kontrolünde muayenesi gerçekleşen evcil maymunun, yapılan ilk kontrollerinde çenesinin altında ufak yara olduğu görüldüğünü söyleyen Veteriner Hekim Ali Güngör, "Maymunun genel sağlık durumu gayet iyi. Ancak farklı bir çevrede bulunduğu için ister istemez şuanda stres yaşıyor. Sadece çene altında bir yırtılma var. Bu da tahminle bir yerden atlama esnasında meydana geldiğini düşünüyorum. Geldiğinde muz verdik, sevebileceği meyvelerden verdik. Gayet güzel yedi. Maymunun tahminen 3 yaşlarında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan tedavi sonrası maymunun sahibinin bulunmasının ardından teslim edileceği öğrenildi.