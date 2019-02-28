Evde baba, sınıfta öğretmen oldular

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir kreşte, öğrencilerine yönelik “Bana Bir Masal Anlat Baba" etkinliği miniklerden tam not aldı.

"Baba bana bir masal anlat" ve "Çocuğumla 1 Saat" etkinlikleri ile anaokulu öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal ve yaptıkları meslekleri anlatıyor. Okuldaki yapılan etkinliklerin asıl amacının ailelerin çocuklarını okul ortamında da iyi gözlemlemeleri ve öğrenmeyi daha etkili hale getirmek olduğunu belirten özel kreşin Müdürü Şaduman Küney, "Ailelerimizle beraber yaptığımız etkinlikteki amacımız anne babaların çocukların eğitimlerine ve bunun yanında da gelişimlerine katkıda bulunup onlara yararlı olabilmeleri için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuğum ile 1 saat sloganıyla başlatmış olduğumuz etkinliğimizde ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmelerini sağlıyor, çocuklarını okul ortamında da iyi gözlemlemeleri ve öğrenmeyi daha etkili hale getiriyoruz" dedi.

Her hafta yeni bir meslek öğreniyorlar

Her hafta sınıftan bir öğrenci seçerek anne ve babalarının yaptıkları meslekler hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirten Öğretmen Zümra Keskin, "Bugün haftanın çocuğu olarak seçtiğimiz öğrencinin annesini sınıfımızda ağırladık. Kendisi acil tıp teknisyeni mesleği ile alakalı bilgilendirmeler yaparak çocuklara uygulamalı olarak anlattı. Biz her hafta bir velimizi seçiyoruz ve bize ya kendi mesleği ile alakalı bilgiler paylaşıyor yada seçtiği bir konu hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Bu etkinlik hem ailelerin çocuklarını okul ortamında gözlemlemesi açısından çok iyi olmakla beraber birde öğrenmeyi daha etkili hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu sefer annelerin yerini babalar aldı

Çocuk ile baba arasındaki iletişimin güçlendireceğini düşünen Öğretmen Selma Abasız, “Bana Bir Masal Anlat Baba' etkinliğimiz ile çocuklar için bir farkındalık olsun istedim. Kreşimize hep annelerimiz geliyordu fakat bu seferde bir değişiklik yaparak babalarımızı da getirdik. Bana bir masal anlat adlı çalışmamızın miniklerimize çok katkısı var. Çocukların sosyalleşmesi, güven duygusunun gelişmesi ve kaliteli bir vakit geçirmek amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmamızda bizlere destek veren velilerimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında oğlunun eğitim gördüğü sınıfta masal anlatan baba Fatih İleri, “İki çocuğumda bu kreşte okuyorlar. Burada çocuklara güzel masal okuduk. Atatürk'ü anlattık. Atatürk'ün hayatındaki bazı güzel şeylerden çocuklara neleri örnek verebiliriz onu anlatmaya çalıştım. Gayet güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı meslek gruplarından babaların buraya gelerek onların çocuklara masal anlatması çocukların sosyalleşmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.