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Evi yanan ailenin yardımına köylüleri koştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde geçen günlerde evi yanan vatandaşın yardımına kaymakamlık ve vatandaşlar koştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen günlerde evi yanan vatandaşın yardımına kaymakamlık ve vatandaşlar koştu.


Çöteli Mahallesi'nde Hasan Yasan isimli vatandaşın evinin yanarak tamamen kullanılmaz hale gelmesinden sonra aileye Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve köylüler yardım elini uzattı. Yangın sonucu kış öncesi evsiz kalan aileye komşuları iş birliği yaparak evin beton ve iç malzemelerini beraber yaptı.


Evi yanan aileye birlik ve beraberlik içinde yardımcı olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Tayfun Yaşan, “Komşuluk böyle günlerde olmalı. Bizler toplanarak ailenin evinin biran önce yapılması için imece usulü çalışıyoruz. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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