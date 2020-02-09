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Evi yanan vatandaş için Fatsa Belediyesi seferber oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün çıkan yangında evinde büyük hasar meydana gelen Yaran ailesi için Fatsa Belediyesi seferber oldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün çıkan yangında evinde büyük hasar meydana gelen Yaran ailesi için Fatsa Belediyesi seferber oldu.


Kavraz Mahallesi Yaranoğlu semtinde Selahattin Yaran'a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle büyük maddi hasar meydana geldi. Yangını duyar duymaz olay yerine giden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ev sahibi 75 yaşındaki Selahattin Yaran'a geçmiş olsun temennisinde bulundu. Başkan Kibar, Yaran ailesinin yaralarının sarılması konusunda belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi ve ilk olarak iş makineleri bugün yangın mahalline giderek temizlik çalışması gerçekleştirdiler.


Evi yanan Selahattin Yaran, “Gelinim dışarıdan odun getirir misin dedi. Dışarıya çıktığımda elektrik yoktu. O sıra odun aldım içeriye girdim. Sobaya attığım odun kalındı. Soba yanmayınca ince çalı almak için tekrar dışarıya çıktığımda bir koku hissettim ve çatırtı duydum. Yangın başladığını gördüm. Ateş 2 metre yükselmişti. Elektrikten çıktığını tahmin ediyoruz. İtfaiyeye haber verdik. Yangını söndürdüler. Sağ olsun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yanımıza geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bütün ekibine teşekkür ediyorum. Takdiri ilahi yapacak bir şey yok. Başkanımız yarın ekip göndereceğim temizliği yaptıracağım, sen hiçbir şeye elini sürme dedi. Branda göndereceğiz dedi. Ne dediyse hepsini yaptı. Tekrar ondan Allah razı olsun” diye konuştu.

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