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Evin gövdesine yaslanan elektrik direğine müdahale edildi

Ordu’nun Kumru ilçesinde rüzgarın etkisiyle yan yatarak, bir eve temas eden elektrik direği, ekipler tarafından sağlamlaştırıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde rüzgarın etkisiyle yan yatarak, bir eve temas eden elektrik direği, ekipler tarafından sağlamlaştırıldı.


İlçeye bağlı Fizme Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle, bir elektrik direği yan yatarak, evin gövdesine yaslandı. Vatandaşlar, elektrik telleri ile birlikte binanın gövdesine temas eden ve tehlike oluşturan durumu ekiplere bilgi verdi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri, gerekli kontrolleri ve sağlamlaştırma çalışmasını tamamlayarak, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan elektrik direğini güvenli hale getirdi.

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