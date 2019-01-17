Evinin balkonunda kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Ordu'da evinin balkonunda kenevir yetiştiren bir kişi tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik projeli bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Altınordu ilçesindeki bir ikamette arama gerçekleştiren ekipler, evin balkonunun camlarının dışarıdan görülmeyecek şekilde karartıldığını ve balkon içerisinde Hint keneviri yetiştirmek amacıyla özel hazırlanmış havalandırma, ışık, sulama düzeneği ve ısı yalıtım sistemli termal iki adet bitki yetiştirme kabini olduğunu tespit etti. Aramada, kabin içerisinde yetişmiş vaziyette 4 adet Hint keneviri bitkisinin yanı sıra, 450 gram esrar, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.