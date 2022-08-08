Evinin balkonunu atölyeye çevirdi, ahşabı sanata dönüştürüyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Avcı, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda kendi imkanları ile ahşap oymacılığı ile sepet üretimi gerçekleştiriyor.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Avcı, eşi Saniye Avcı'nın da desteğini alarak ahşap oyma ve sepet örme işine girdi. Emekliliğin ardından Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurs ile ahşap oymacılığı ve sepet üretimini öğrenerek hobi olarak başladığı çalışmalarını ticarete döken girişimci Mustafa Avcı, Türkiye'nin birçok şehrine ve yurt dışına aldığı siparişleri yetiştiriyor. Özellikle çevresinden ve ailesinden aldığı destekle evinin balkonunda kurduğu atölye sayesinde kendisini daha da geliştireceğini ifade eden Avcı, başarılı olmak için insanın önce kendisine güveni olması gerektiğini söyledi.

“Ahşapla artık iş içeyim”

Aldığı kurs sayesinde çevresinde gördüğü ahşap malzemeleri sanatsal çalışmaya dönüştüren ve severek yaptığını söyleyen Mustafa Avcı, “Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde 33 yıl tornacılık mesleğinde çalıştıktan sonra 2014 yılında emekli oldum. Daha sonra memleketim olan Ünye'ye döndükten sonra eşimle beraber 'Evimizde vakit geçirmek için ne yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kurslar vardı ve ben oraya gittim. Ben sepet örme ve ahşap oymacılığı kurslarına katıldım. Ahşap oyma kursundaki Ali Rıza Ateş hocamız bize bu mesleğin inceliklerini öğretti. Bizim de tornacılıktan gelen bir el becerimiz olduğu için kısacası ahşapla iç içe olduk. Ben de son bir iki senemi ise bu işi kapmak adına vaktimi marangozhanede geçirdim. Böylece kendimi geliştirdikten sonra oyma işlemine başladık. Burada eşimin de çok büyük destekleri oldu” dedi.

“İnsanın önce kendine güvenmesi lazım”

İlk ahşap oyma ve sepet üretimine başladığında kendisine güveninin olduğunu anlatan Mustafa Avcı, “Ben bu işe ilk başladığımda yapabilirim diye kendimde o güveni hissettim. Çünkü insanın önce kendine güvenmesi lazım. Tabii kurstaki hocamızın desteğiyle bir ahşap veya tahtanın üzerini çizmeye veya oymaya arık kendim yapmaya başladım. O sayede artık kendimizi biraz daha geliştirmiş olduk. Şu anda çevremde çok olumlu tepkiler ve destekler alıyorum. Mesela ilk satışımı İstanbul'da yaşayan çocukluk arkadaşımın arkadaşına yaptım. Onun dışında Almanya'da yaşayan bir ağabeyimiz saat işlemeli sipariş istedi. Ben de onu tamamladım hatta geldiğinde teslim edeceğim” diye konuştu.

“Balkonumu küçük atölyeye çevirdim”

Evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirerek üretim gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Avcı, “Çalışmalarımı sosyal medyadan arkadaşlarım gördükleri zaman beğendiklerini ve kendilerine yapmamı istediklerini söyleyerek mesaj atıyorlar. Bana kurstaki ve diğer arkadaşlarım bir atölye kurmamı tavsiye ettiler. Ancak bir oyma işlemi bir hafta kadar sürdüğü için veya evin diğer işleriyle ilgilenmem gerektiği için atölye düşünmedim. Ama balkonumu kendime göre küçük bir atölyeye çevirdim” şeklinde konuştu.