Fanatik Adana Demirsporlu Vali'ye Ordulu esnaftan forma isteği

Sıkı bir Adana Demirspor taraftarı olan ve fırsat buldukça Mavi Şimşekler'in maçını kaçırmayan Ordu Valisi Tuncay Sonel, ziyaret ettiği ilçelerde vatandaşlardan forma talebi almaya başladı.

Tam kapanma başlamadan bir gün önce yatırım ve incelemeleri yerinde görmek amacıyla Aybastı ilçesine ziyarette bulunan Vali Sonel, Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma, hastane ve Belediyenin ardından esnafı ziyaret etti.

Esnaf ile sohbet eden, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Vali Sonel, Fatih Ebrem adlı esnafın işyerini ziyaretinde ilginç bir talep ile karşılaştı. “Sırf sizin için 1. Lig'de Adana Demirspor'u destekliyorum” diyen esnaf Fatih Ebrem, Mavi Şimşekler'in bir formasını istedi. Vali Sonel, bu isteği geri çevirmeyerek en kısa sürede yerine getirme sözünü verdi.

Bazı esnaflardan çeşitli gıda ürünleri satın alan Vali Sonel, satın aldığı gıda ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve çocuklara dağıttı.