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FATHEM kupaları topladı

Ordu’da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Fatsa Halk Eğitim Merkezi Folklor Takımı (FATHEM) 5 kategoride iki birincilik, iki ikincilik, bir de üçüncülük kupası aldı.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Fatsa Halk Eğitim Merkezi Folklor Takımı (FATHEM) 5 kategoride iki birincilik, iki ikincilik, bir de üçüncülük kupası aldı.


Ekiplerinin bu başarısını Fatsa'ya armağan ettiklerini belirten FATHEM Derneği Başkanı Şule Eni, “Birincilik kupasını alan iki ekibimizde Artvin bölge yarışmasına Fatsamızı temsil etmeye hak kazandı. Folklorik kültürümüzün yaşatılıp nesillere aktarılmasında en önemli unsur bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamda bizlere her türlü maddi ve manevi destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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