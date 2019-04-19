Fatsa arıtma tesislerine kavuşacak

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi'nin bir an önce yapılabilmesi için yakından takipçisi olduklarını söyledi.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürü Fatih Yürük, Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Özkan, Cem Ertan, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ali Akkiraz ve Fatsa Şube Müdürü Ozan İkisu, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar kardeşimize hayırlı olsun ziyaretine geldik. Bu vesile ile kısa süre içerisinde bazı konularda istişarede bulunduk. Bu konulardan biri Fatsamızın içme suyu arıtma projesiydi. Biz içme suyu arıtma tesisinin ön projesini DSİ'ye vermiştik. Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanımıza da bu proje ile ilgili bilgi verdik. Şimdi hem biz hem de sayın başkanımız bu işi takip edeceğiz. Uzun vadede ise atık su arıtma tesisi ile ilgili istişarede bulunduk” dedi.

İki projenin de takipçisi olacağız

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Fatih Yürük, Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Özkan, Cem Ertan, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ali Akkiraz ve Fatsa Şube Müdürü Ozan İkisu'ya nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Genel Müdürümüzün bahsettiği İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi projesinin bir an önce yapılabilmesi için yakinen takipçisi olacağız” diye konuştu.