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Fatsa Belediyesi araç dezenfeksiyon istasyonunu yeniden hizmete sundu

Fatsa Belediyesi, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ilkini mart ayında açtığı araç dezenfeksiyon istasyonunu normalleşme sürecinin ardından yeniden hizmete sundu.


İlçenin Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı'na kurulan araç dezenfeksiyon istasyonu cumartesi günü dahil haftanın altı günü hizmet verecek. İstasyon sadece Fatsa merkezli değil, Karadeniz sahil yolunu kullanan araçlara da hizmet verecek.



"Amacımız virüs salgınını önlemek"


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar normalleşme sürecinin ardından Kovid-19 virüsünün yeniden tehdidini artırmasıyla birlikte belediye olarak önlemleri artırma adına çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, “Bilindiği gibi geçtiğimiz mart ayında araç dezenfeksiyon istasyonumuzu kurmuştuk ve araç sahiplerinden yoğun talep görmüştü. Normalle sürecine geçtikten sonra dezenfeksiyon istasyonumuza kısa bir ara vermiştik. Son zamanlarda virüs tehdidi kendini yeniden hissettirmeye başlamasıyla istasyonumuzu tekrar hizmete açtık. Bu istasyonumuzda ilçemizde ticari taksilerimiz, dolmuş güzergahında çalışan toplu taşıma araçlarımız başta olmak üzere tüm araçlarımız dezenfekte edilebilecek. İstasyon boş olduğu zamanlarda özel araçlar sürücüleri de ücretsiz bir şekilde araçlarını dezanfekte ettirebilecektir” dedi.

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