Fatsa Belediyesi korona virüsle aktif mücadelesini sürdürüyor

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artış gösteren korona virüs vaka sayısı nedeniyle dezenfekte işlemlerini arttırdı.

Belediye ekipleri yapılan müracaatları değerlendirerek pozitif vaka bulunan ikametlere giderek dezenfekte yapıyor. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu risk bölgelerinde arttırılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, kamu kurumları, çarşılar, cadde ve sokaklar, oyun parkları dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları hız kazandı. Gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluğu göz önünde bulundurarak çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta insanların yoğun olarak kullandığı trafiğe kapalı caddeleri, cami ve Devlet Hastanesi bahçelerini deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Korana virüsle mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, "Vatandaşlarımızdan ve kurumlardan gelecek talepleri değerlendiriyoruz. Belirli bir plan ve program dahilinde ihtiyaç duyulan alanlarda aktif mikrop sökücü, dezenfektan, kir ve yüzey temizleyicilerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.