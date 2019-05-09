Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri

Ramazan ayında vatandaşlar ve çocuklar etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. Görevli ekipler ilk olarak gündüz bölümünde Ramazan Sarayı'nda olacak etkinlikleri davul çalarak vatandaşlara duyuruyor. Akşam iftardan sonra Ramazan Sarayı'na gelen vatandaşlar sohbet etmek isteyenler Ramazan evleri önünde çaylarını yudumlayarak vakit geçirirlerken çocuklar ise salonda yapılan etkinliklere katılarak hoşça vakit geçiriyorlar.

Etkinlikler iftardan sonra Sazendeva Grubu'nun tasavvuf musikisi ile başlıyor. Ardından ise saat 21.00'den itibaren Meddah, orta oyunu, Hacivat-Karagöz, komedi parodi, ateş gösterisi, sosis balon şov gösterileri yapılıyor. Bu gösterilerde büyüklerin yanı sıra özellikle çocukların oldukça neşeli dakikalar geçirdiği gözleniyor. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr.Gülçin Karacakurt da “Ramazan'da sağlıklı beslenme” konulu bir konferans verdi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Mübarek Ramazan ayının 3 gününü geride bıraktık. Ramazan Sarayımızda etkinliklerimiz devam ediyor. Her akşam iftardan sonra vatandaşlarımızı bekliyoruz. Etkinliklerimize gelip izleyen ve Ramazan evlerimizde vakit geçiren vatandaşlarımızın memnuniyeti doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.