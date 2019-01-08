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Fatsa Belediyesinde 2018'de 726 nikah kıyıldı

Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu tarafından 2018 yılında 726 adet nikah işlemi yapıldığı bildirildi.


Evlendirme Memurluğu tarafından 2018 yılında yapılan 726 adet nikah işleminin için 30 tane yabancı uyruklu evliliği olduğu bildirildi. Yabancı uyruklular arasında en fazla evliliğin Gürcistan, Azerbaycan ve Almanya ülkelerinden gerçekleştiği öğrenildi.


Fatsa'da istatistiklere göre son 5 yılda belediye nezdinde yapılan nikah işlemlerinde Ordu'nun Büyükşehir olmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 30'luk bir artış gözleniyor. Bu artışta ilçe nüfusunun günden güne yoğunlaşmasına bağlandığı tahmin ediliyor.


Bu verilere göre Ordu Büyükşehir statüsüne geçmeden önce Fatsa Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah işlemi 600'ü geçmezken Büyükşehir olduktan sonra 750'ye yaklaşıyor.



En fazla nikâh temmuz ayında


Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Birimi tarafından 2018 yılının Ocak ayında 35, Şubat ayında 29, Mart ayında 38, Nisan ayında 59, Mayıs ayında 62, Haziran ayında 98, Temmuz ayında 138, Ağustos ayında 75, Eylül ayında 90 ve Ekim ayında 53, Kasım ayında 30 ve Aralık ayında 19 nikah işlemi yaptı.



Kuracakları yuva hep huzur içerisinde olsun


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe belediyede nikah kıydıran tüm çiftlere mutluluklar dileyerek, “Rabb'im bir yastıkta kocatsın. Esenlik dolu bir gelecekleri olsun. Kuracakları yuvanın hep huzur içerisinde, el ele, omuz omuza hayatın güzelliklerinde güçlüklerinde birlikte paylaşsınlar. Paylaştıkça güçlensinler kök salsınlar. Hayırlı bir gelecekleri olsun” dedi.

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