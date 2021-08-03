Fatsa Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Ordu'nun Fatsa Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 1 arazözü ve 3 personeli görevlendirerek destek verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için Fatsa Belediyesi Temizlik İşlerine ait 1 arazöz yola çıktı. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, destek için yola çıkan arazöz ve ekibi, belediye hizmet binası önünden uğurladı.

Yangının söndürülmesi için ellerindeki imkanlarla destek sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Manavgat bölgesinde başlayan yangınların kontrol altına alınması, kontrol altına alınan bölgelerde soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için 3 personelimizle 1 arazözü yola çıkardık. Antalya ilimize bağlı Manavgat ilçesiyle başlayan daha sonra Akseki ile devam eden ve ülkemizin güney bölgesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için devletimiz imkanlarını seferber ederken, Fatsa Belediyesi olarak bizler de gönderdiğimiz arazöz aracı ile destek sağlıyoruz. Orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın nedeniyle çok sayıda yaban hayvanı da maalesef yanarak telef oldu. Daha fazla acı yaşamamız için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.