Fatsa Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cihat, Samyeli ve Onur Sokak'ta sıcak asfalt serimi çalışması yapıldı. Muharrem Aktepe, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden alt yapı ve yağmur suyu hattı çalışması yapılan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cihat sokak, Samyeli Sokak ve Onur Sokak'ta bir gün süren çalışma ile sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yeni Belediye Hizmet Binamızın çevresi olan Cihat, Samyeli ve Onur Sokak'ta çift finişher ile sıcak asfalt çalışması yapan ekiplerimiz ilçemizin yollarını güzelleştirmeye devam ediyor. Yine aynı güzergahta Şimal, Tan ve Rahmet Sokak'ta alt temel malzeme serimi yaptık inşallah önümüzdeki Salı günü buraları da sıcak asfalt serimi yapacağız” dedi.

Bu güzergahta çift finişher ile yapılan sıcak asfalt serimi çalışmalarını vatandaşlar da meraklı gözlerle takip ettiler.