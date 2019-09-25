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Fatsa Belediyespor: 0 - Samsunspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor’a 4-0 yenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 4-0 yenildi.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Yiğit Peşin, Yavuz Bahadır Ordu, Mustafa Tosun


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Murat Rüzgar (Mehmet Seçme dk. 52), Rıdvan, Onur, Muhammet Ali, Fatih Arat (Abdullah dk. 82), Zeki Sinanoğlu (İsmail Can dk. 63), Alparslan, Oktay Taze, Şefik, Recep Yaşar


Samsunspor: Ahmet Altın, Ercan, Oğuz, Atabeyx (Ahmethan dk. 78), Samet Hakan (Gökhan dk. 74), Ramazan, Onur Eriş, Nuri, Bünyamin, Samet, Enes


Goller: Atabey (dk. 45 ve dk. 45+2), Oğuz Gürbulak (dk. 73), Ahmethan Köse (dk. 85)


Sarı kartlar: Mehmet Seçme, İsmail Can Çavuşluk, Oktay (Fatsa Belediyespor), Oğuz (Yılport Samsunspor)

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