Fatsa Belediyespor avukatından birlik çağrısı

Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da takımın kapatılıp kapatılmayacağı kararı ile ilgili mahkemenin ertelenmesinden sonra Kulüp Avukatı Hasan Ceceloğlu, Fatsa Belediyespor ile ilgili son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Avukat Ceceloğlu yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere kulübümüz 4 aya yakın bir süredir Fatsa Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar neticesinde kayyum tarafından yönetilmektedir. Gerek maddi gerekse idari açıdan zor günler geçiren kulübümüz haciz baskısı yaşaması yanında transfer yasağı alma, ligden düşürülme ve kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Kaybedecek zaman kalmamıştır. Bu durumun sadece bir kulübün kapanması olarak yorumlanması doğru olmayacaktır. Mesele sadece bir futbol takımı değildir, memleket meselesidir. Yüklenmiş olduğumuz vazife dışında buradan sizlere memleketini seven birer Fatsalı olarak sesleniyoruz; il ve ilçemizin siyasileri, idarecileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, taraftarı ve değerli hemşehrilerimiz vakit birlik olma ve Fatsa'ya sahip çıkma vaktidir. Değerli Fatsalılar, ne yazık ki kapanma tehlikesine karşı zamanla yarışıyoruz ve ivedi olarak çözüm için birlik olmalıyız. Belirtiğimiz gibi yarın keşke dememek için, ilçemizin ve kulübümüzün menfaatleri adına memleketini seven birer Fatsalı olarak herkesi göreve davet ediyoruz” diye konuştu.