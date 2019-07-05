Fatsa Belediyespor kayyum başkanlarla devam

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'da kayyum başkanları devam ediyor.

Halil Bekyürek, Av.Murat Yeşildaş, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle Asliye Sulh Hukuk Mahkemesi yeni kayyum başkanlarını tekrar Av. Murat Yeşildaş, Belediye Meclis Üyeleri Adem Bekar, Mehmet Mutlu ve Mustafa İşbilir olarak belirledi.

Lig 3. Grup'ta diğer takımlar bir yandan yeni sezon hazırlıklarına başlamak üzereyken Fatsa Belediyespor'daki teknik heyet ve futbolcu transferlerinin belirsizliği devam ediyor. Fatsa Belediyesporlu taraftarlar bir an önce takımda yeni sezon hazırlıklarının başlaması ile ilgili haber bekliyorlar.