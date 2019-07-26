Fatsa Belediyespor'da görev dağılımı

Lig 2 Grup'ta mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yeni başkan Mehmet Onur Sarıhan yönetim listesinde görev dağılımını gerçekleştirdi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen toplantı sonrası yeni yönetimde görev dağılımı yaptıklarını belirten Başkan Sarıhan, “Fatsamız için elimizi taşın altına koyduk ve bu onurlu görevi üstlendik. Hedefimiz iyi bir takım kurmak ve ligde kalıcı olmaktır. Yeni yönetim kurulumuzla bu işin altından kalkarak Fatsa Belediyespor markasını tüm ülkemize tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Yönetim kurulunda ise görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Başkan: Mehmet Onur Sarıhan, Başkan Yardımcıları: Ruhi Özbay - Nihat Ece, Futbol Şube Sorumlusu: Nihat Ece, Mali İşler Sorumlusu: Serdar Yıldıran - Ekrem Yıldız, Transfer Komitesi: Necati Efe - Kerem Varan - Hüseyin Coci - Onur Sarıhan - Nihat Ece, Basın Sözcüleri: Nusret Yeşiller - Ahmet Altay, As Başkan: Yaşar Sabancı - Fikret Akın - Hüseyin Akot - Ekrem Koşum.

Hukuki İşler Sorumlusu: Onur Çam, Altyapı Sorumlusu: Sezgin Aydınlık - Naim Felek

Genel Kaptanlar: Adem Bekar - Atıf Taha Seri, AR-GE: İsa Falay - Hasan Ergeç - Cenk Güreş - Salim Taşbaşı - Ali Kemal Türkyılmaz - İsmail Vahap Kibar - Caner Ulu, Taraftardan Sorumlu: Muhittin Ocak - Ömer Dindar - Kemal Yıldırım - Burak Cengiz - Yakup Kızılkaya.

Sağlık ve Tedavi İşleri Sorumlusu: Aziz Şirin - Mehmet Mutlu, Genel Koordinatör: Gökhan Aydın.