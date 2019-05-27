Fatsa Belediyespor'da kapanma tehlikesi

Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve son haftada aldığı 1 puanla ligde kalan Fatsa Belediyespor'da 13 Haziran'a kadar başkan adayı çıkmaması halinde kulübün kapanabileceği belirtildi.

Kayyum başkanlığınca yönetilen takıma herhangi bir başkan adayı çıkmazsa mahkemece kapanma süresi olarak son gün 13 Haziran tarihinin verildiği öğrenildi.

Fatsa Sulh Ceza Mahkemesi tarafından en son olarak atanan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek ve Avukat Murat Yeşildaş'ın en son olarak kayyum ataması ile faaliyetlerini sürdüren kulüpte taraftar bu durumdan son derece mutsuz.

Taraftarlar, Fatsalı iş adamlarına çağrı yaparak, "18 yıl sonra 3. Lig'e çıkan takımımıza destek vermelerini cani gönülden bekliyoruz. Başka Fatsa, Başka Fatsa Belediyespor yok. Hep birlikte bu durumdan kurtulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dediler.