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Fatsa Belediyespor'da kayyum atandı

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da kongrede başkan adayı çıkmayınca takım kayyuma kaldı. Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nce yaşanan süreç için kayyum atandı.


Kongrede başkan İbrahim Eroğlu aday olmayınca ilk olarak kayyum başkanı mahkemece Belediye Spor Kompleksi Müdürü Fazıl Şahin oldu. Sonrasında kayyum başkanlığından istifa etmesiyle Şahin'in yerine Fatsa Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek ve Avukat Muhammet Özkan atandı.


Taraftarında yakından tanıyıp sevdiği isim olan Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş'ın başkanlık haberini alan taraftarlar ise, "Nihayet Fatsa Belediyespor'a sahip çıkan bir isim olacak. Ligde bu yıl inşallah kalacağız” dediler.

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