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Fatsa Belediyespor'da Kocaelispor hazırlıkları

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor, kendi sahasında Pazar günü konuk edeceği Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor.


Fatsa İlçe Stadı'nda tecrübeli çalıştırıcı Can Güven eşliğinde çalışmalarını sürdüren Fatsa Belediyepor'da yeni transferlerin takıma erken uyumu teknik heyeti sevindirirken Kocaelispor maçında ise mutlak 3 puan hedefleniyor


5 oyuncusunu devre arasında gönderen ve yerine 6 yeni transfer yapan Fatsa Belediyespor'da teknik heyet ve futbolcuların moraller yerinde olduğu gözlendi.


Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu, “Yeni transferler yaparak takımımızın güçlendiğini belirtmek istiyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kocaelispor maçı bizim için çok önemli. Bu maçı alacağımıza inanıyorum. Bu bizim için çıkış maçı olacak. Seri yakalayarak üst sıralarda kendimizi bulmak istiyoruz. Takımıza güveniyoruz ve taraftarlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Bu maçta desteklerine ihtiyacımız var. Onlarla birlikte tam takım olup kendi sahamızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

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