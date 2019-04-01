Fatsa Belediyespor'da mutlak hedef 3 puan

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fatsa İlçe Stadı'nda Teknik Direktör İsmail Cem Canbaz önderliğinde çalışan Fatsa Belediyespor'da tek hedef mutlak 3 puan.

Düşme hattında yer alan Fatsa Belediyespor bu maçı alarak alt sıralardan kurtulmak için seyircisinin de desteğini alarak bu maçı kazanmak için sahada var gücüyle mücadele edecek.

Düşme hattından kurtulmak için bu maçı almak istediklerini belirten Fatsa Belediyespor Kayyum Başkanı Halil Bekyürek, “Seyircilerimize bu maçta büyük işler düşüyor. Onların önemli desteği ile bu maçı kazanmak ve üst sıralara çıkmak istiyoruz. Hedefimiz 3 puan ve bunu başarabilecek gücümüz var. Futbolcularımızın moralleri çok iyi ve teknik direktörümüzün öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda takımımıza destekler sürüyor. Bizlere destek veren tüm Fatsalılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Maçı kazanmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Cem Canbaz, “Hedefimiz 3 puan ve bunu başarabilecek güce sahibiz. Tüm taraftarlarımızı bu önemli maçta desteğe bekliyoruz” diye konuştu.

Çarşamba günü Fatsa İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka da ev sahibi ve misafir tribün biletleri 20 TL olarak açıklandı.