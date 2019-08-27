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Fatsa Belediyespor'da Turgutluspor mesaisi başladı

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Turgutluspor mesaisine başladı.


Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu önderliğinde Fatsa İlçe Stadında hazırlıklarına başlayan takımda hedef deplasmandan puan veya puanlarla dönmek.


28 futbolcu transfer eden Fatsa Belediyespor'da moraller üst seviyede olurken Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu, “Gerekli yerlere futbolcu transferlerini yaparak kamp dönemimizi gerçekleştirdik. Hedefimiz ligde başarılı sonuçlara imza atmak” dedi.


Fatsa Belediyespor Teknik Direktör Niyazi Hüseyinoğlu yaptığı açıklamada, “Yeni bir takım oluşturduk. Sürece biraz ihtiyacımız var. Mütevazi takımımıza uygun transferleri yaparak lige hazırlanıyoruz. Kampta eksiklerimizi gördük ve buna göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Birkaç oyuncumuz aramıza geç katıldı” dedi.


Zorlu bir rakiple deplasmanda ilk maçlarını yapacaklarını kaydeden Hüseyinoğlu, “Turgutluspor ile oynayacağız. Sağlam bir ekiple lige hazırlandığını biliyoruz. Hedefimiz deplasmanda galibiyet gelmek. Taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz tüm maçlarımızda. Bu yıl daha fazla destek bekliyoruz. Zaman ve sabır bekliyoruz taraftarlarımızdan” diye konuştu.

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