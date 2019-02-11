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Fatsa Belediyespor'dan taraftara jest

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilci Fatsa Belediyespor'da yönetim aldığı kararla 17 Şubat Pazar günü oynanacak olan Ankara Adliyespor maçında bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı.


Fatsa Belediyespor yönetimi Ankara Adliyespor maçı biletlerinin fiyatlarını 1 TL olarak belirledi. Tüm Fatsa Belediyespor sevdalılarını pazar günü oynayacakları maça davet eden Başkan İbrahim Eroğlu, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Bizim için kader maçlarından birisidir Ankara Adliyepor maçı. Yeni hocamızla birlikte yükselişe geçeceğimiz bir maçta taraftarlarımızı 90 dakika destek için stada bekliyoruz. Bu maçtan tüm Fatsa'nın desteği ile galip ayrılmak istiyoruz. Yönetim kurulumuzun kararı ile maç biletini 1 TL fiyatlandırdık" dedi.

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