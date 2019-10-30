Fatsa BİLSEM'e Yazılım ve Tasarım Atölyesi kurulacak

İmza töreninde konuşan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, “İmzalanan bu protokol ilçemiz ve bölge adına çok önemli. Fatsa ilçemizde geldiğim günden bu yana eğitim adına çok güzel işler gerçekleşmektedir” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, eğitim için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise yaptığı açıklamada, “İlçemizde açılacak olan Yazılım ve Tasarım Atölyesi Fatsa Bilim Sanat Merkezine devam eden yaklaşık 70 öğrenciye hizmet verecektir. Bu öğrenciler üstün zekalı ve IQ su 130 olan öğrencilerdir. Bu anlamda kurulacak olan bu atölye, bölgede bir ilk olma özelliği de taşımaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.