“Fatsa Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi”nin yüzde 60'ı tamam

Fatsa ilçesinde yapımı devam eden Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin yüzde 60'ının tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, renkli asfalt döşeme ve aydınlatma direklerinin montajının yapılması ile yatırımın hizmete sunulacağını belirtti.

Vatandaşlara sosyal yaşam alanları inşa eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi, Akyazı Mahallesi ve 19 Eylül Atatürk Rıhtımı'nda yaptığı çalışmanın ardından Fatsa ilçesinde de benzer çalışmayı hizmete sunuyor. Fatsa Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nde çalışmaların hızla sürdürdüğünü ifade eden Başkan Tekintaş, “Kentimize sporu ve hareket etmeyi teşvik ederken vatandaşlarımızın uzun süre vakit geçirebileceği sosyal alanların inşasını sürdürüyoruz. Altınordu'nun ardından Fatsa ilçemizde de hayata geçireceğimiz projede kazı işleri, dolgu işleri, elektrik hatları döşeme, elektrik direklerinin ankrajları ve beton işleri tamamlanarak çalışma yüzde 60 seviyesine getirildi. Renkli asfalt döşeme ve aydınlatma direklerinin montajının yapılmasıyla projeyi kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Projenin 10 bin 580 m2 alanda uygulanacağını kaydeden Başkan Engin Tekintaş, “Fatsa ilçesi Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu yapım işi kapsamında 2,5 km uzunluğa sahip olan sahilin 10 bin 580 m2 alanında uygulanacak proje içerisinde, 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 m genişliğinde koşu yolu yapılacak. Proje kapsamında, güzergâhta 5 m yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma çalışması da gerçekleşecek” şeklinde konuştu.