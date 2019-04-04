Fatsa, büyük festivale hazırlanıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 17-18 Nisan tarihlerinde il genelindeki tüm resmi ve özel okul öğrencilerine yönelik "Fatsa Robotik ve Kodlama Festivali" gerçekleşecek.

Öğrencilerin takım halinde çalışma yeteneklerini, inovatif düşünme, girişimcilik ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve öğrencilere bilimi sevdirme çabası öne çıkması için gerçekleşecek festival kapsamına Fatsa Kodluyor Projesi kapsamında, yıl boyunca Fatsa'da ve diğer ilçelerde kodlama atölyelerinde yapılan kodlama ve yazılım alanındaki çalışmaların sergilenmesini planlandı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve Fatsa Hükümet Konağı önünde düzenlenecek olan festivale il dışından simülasyon ve yazılım firmalarının da katılacağı belirtildi. Festival hakkında açıklama yapan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2 yıldır devam ettirilen Fatsa Kodluyor Projesi kapsamında eğitim verilen öğrencilerimiz, kodlama atölyelerinde öğretmenleri rehberliğinde hazırlamış oldukları projelerini sergileyecekler. Öğrencilerimizin yeteneklerini sergileyecekleri festival bilim ve teknoloji severlerin katılımına açıktır” dedi.