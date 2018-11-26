Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinde Kariyer Günleri

Kariyer Günleri'ni gerçekleştirdi.

Necati Samsun Konferans Salonunda gerçekleşen Kariyer Günleri'nde Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, deneyimlerine öğrencilerle paylaştı. Tamer Kıran, Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Eğitimi yapmış olmak için değil kendileriniz için yapın. Okulunuzda alacağınızın eğitimin kalitesini hayata atıldığınızda bu iş hayatınıza olumlu bir şekilde yansıyacak. Yabancı dili özellikle İngilizceyi çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Gerçek anlamda çalıştığınız kurumu iyi temsil etmek istiyorsanız yabancı dil çok önemli. Mesleki eğitim kadar çok önemlidir dil eğitimi. Türkiye'de değil yurt dışında ki ülkelerde de gemi adamı ciddi derecede var. Bunun için iş imkânı sahası çok geniş. Özellikle maaşlarda yüksek olduğu için çalışanları tatmin ediyor. İyi bir eğitim alarak iş hayatına kolaylıkça başlayabilirsiniz” dedi.

Gerçekleşen kariyer günlerinde Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Cihan Ergeç de iş deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı.

Kariyer Günleri'ne Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, eğitim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.