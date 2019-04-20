Fatsa Devlet Hastanesi Ordu'da ilk sırada

Fatsa Devlet Hastanesi, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından değerlendirmeler sonucunda 91,34 puanla Ordu'da ilk sırayı aldı.

Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde değerlendirme faaliyetleri kapsamında Fatsa Devlet Hastanesi 91.34 puan aldı. Sağlık Bakanlığı'nın hedef değeri üzerinde bir puan alarak Ordu'da birinci olan Fatsa Devlet Hastanesi, Türkiye'de de sayılı hastaneler arasına girdi. Fatsa Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, başarılı ekip çalışmasının öncülüğünü yapan Kalite Direktörleri Hatice Çetinkaya ve Özlem Gür'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Fatsa Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Daire Başkanlığı'nın görevlendirdiği ekip tarafından 1-3 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılan kalite değerlendirmesi sonucunda da 92.39 puan alarak Ordu'da değerlendirilen hastaneler arasında ilk sırada yer almıştı.