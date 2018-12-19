Fatsa Devlet Hastanesinde 'holmium lazer taş kırma cihazı' hizmete girdi

Holmium lazer cihazı hakkında bilgi veren Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “Holmium lazer cihazını hastanemizin tıbbi cihaz envanterine kazandırdık. Bu cihaz, böbrek ve idrar yollarında bulunan taşların kırılmasının yanı sıra idrar yolları ve ürelerdeki darlıkların endoskopik tedavisinde ve yüzeysel mesane tümörlerinin endoskopik tedavisinde kullanılacak. Ayrıca diğer cerrahi branşlarda da kullanılabilecek” dedi.

Holmium yağ lazerin böbrek ve taş tedavisinde kullanılan en son teknoloji olduğunu dile getiren Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Çelik yaptığı açıklamada, “Holmium yağ lazer günümüz teknolojisinde en etkili ve güvenli yöntem olarak öne çıkmaktadır. Lazer ışığı endoskopik aletin içinden geçirilen ince bir fiber aracılığıyla taşa ulaştırılır. Taşın üzerine çok seri bir şekilde ısı topları gönderilerek süratli bir şekilde kırma işlemi gerçekleştirilir. Lazerin bir diğer üstünlüğü de diğer yöntemlere göre taş çok küçük parçalara ayrılır, adeta toz haline gelir, böylece işlem sonunda hastanın daha kolay dökmesi temin edilir; tabi ağrı hiç yok gibidir. Hasta aynı gün ya da bir gün sonra normal yaşantısına dönmektedir. Vücut dışından bir girişim olmadığı için hiç yara izi olmamakta ve kanama olmadığı için hasta sarsılmamaktadır. Bazen idrar yollarındaki darlıklar taşa ulaşmayı zorlaştırabilir. Lazer ile darlıkları açmak mümkündür. Ayrıca, özellikle böbreğe yakın idrar kanalı taşları ve büyük taşları kırmak zordur. Lazer burada da diğer yöntemlere göre üstünlük sağlamaktadır” diye konuştu.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Osman Çelik, “İdrar kanalında dar olan 4 cm'lik alana ağızdan parça almak kaydıyla plastik cerrahi yöntemle onarıldığı yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat. Hastamız sonrasında 1 hafta hastanede kalmakta ve taburcu edilmektedir. 3 hafta kadar sondalı kaldıktan sonra sondası çekilmektedir. Başarı oranı yüzde 95 civarındadır. Bir daha operasyona genelde gerek olmamaktadır” şeklinde konuştu.