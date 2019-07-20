Fatsa Devlet Hastanesinde ilk kapalı ameliyat

Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesinde ilk kez laparoskopi (kapalı yöntem) yöntemi ile rahim alma ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı.

Şiddetli kanama şikayeti ile başvuran Şükran Gazel isimli hasta Fatsa Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle rahim alma ameliyatı gerçekleşerek eski sağlığına kavuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cennet Ay Tok tarafından gerçekleşen ameliyat sonrası hasta Gazel, doktoru başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cennet Ay Tok, “Hastamızın rahim alma ameliyatı gerekliliği mevcuttu. Bizde burada hasta konforunu sağlamak için kapalı ameliyat kararını verdik. Çünkü kapalı ameliyatta hastanın ağrıları daha az ve günlük yaşamına dönemsi gibi avantajları vardır. Onun için biz bu hastada laparoskopi ile histerektomi yapmaya karar verdik. Hasta ertesi gün hemen ayağı kalktı, ağrısı olmadı ve taburcu oldu. Başarılı ameliyatlarımıza bundan sonrada hastanemizde devam edeceğiz” diye konuştu.