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Fatsa Gençlik Merkezi yeni projelere imza atacak

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü 2019-2020 eğitim-öğretim yılında gençlere yönelik birçok alanda faaliyet ve çalışmalarla gençlere yeni imkanlar sunmaya devam edecek.


Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak ve kendilerini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve bünyesinde oluşturduğu birçok atölye ve kulüp çalışmalarını gençlere ücretsiz sunmaya her zaman olduğu gibi büyük bir hizmet aşkıyla devam etmektedir. Kurtuluş Mahallesi'ndeki ilçe müdürlüğü hizmet binasında, toplam 6 yıldır Fatsa ve çevresindeki 5 ilçe olmak üzere, 7 ve 29 yaş arası gençlere, 7 gün 09-00 ile 22-00 saatleri arasında atölye ve kulüp çalışmaları ve birçok sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de daha verimli zaman geçirmelerini, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak da, gelecek nesillerin daha güçlü bireyler olmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bugün itibarıyla 11 bin 500 genç üyeye ulaşmış olan Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü ulaşılamamış genç bırakmamak adına, birçok alanda yeniliklerine yenilik katarak, daha özgüvenli gençlerle güzel yarınlara yolculuk etmeye devam etmektedir” dedi.

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