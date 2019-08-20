Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde

Fatsa Giyim Eşyaları Odası Başkanlığı yeni yerine taşınarak üyelerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyor. Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi Topaloğlu Camisi yanındaki binaya taşınan Fatsa Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, "En iyi ve kaliteli hizmeti vermek için yeni yerimize taşındık, üyelerimiz her şeyin en iyisini layıktır” diye konuştu.

Cemal Paşalıoğlu, göreve geldikten bu zamana kadar başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, "İlk olarak 180 olan üye sayımızı 400'e çıkardık. Şimdi de yeni bir oda yeri tutarak bankalara yakın, vergi dairesinin hemen yanında olan bir yerde üyelerimiz daha hızlı bir şekilde işlerini görecek ve daha fazla zaman kazanmış olacaklar" şeklinde konuştu.