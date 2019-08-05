Fatsa Hayvan Pazarı ve Mezbahası gün sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen kentin et ve et ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sunacak Fatsa Hayvan Pazarı ve Mezbaha Projesi'nin yüzde 90'lık kısmı tamamlandı.

Daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda kesilmiş etlerin buradan vatandaşlara sunulacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordu'nun et ve et ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçları buradaki tesisimizden karşılanacak. Fatsa Hayvan Pazarı ve Mezbahası tamamlandığında hemşehrilerimize ayrıca istihdam anlamında da büyük katkı sağlayacak. Bu tesis kesimhanenin yanı sıra hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Burada 500 büyükbaş havyan ve 500 küçükbaş hayvanı aynı anda barındırabilecek. Son aşamaya gelinen tesisimiz tamamlandığında hemşehrilerimize kaliteli ve sağlıklı etleri sunmuş olacağız” dedi.

Fatsa ilçesinde kısa süre sonra hizmete girecek olan hijyenik ve tam donanımlı tesisin çevre ilçelerin et ihtiyacını karşılayacağını kaydede Başkan Güler, “Toplam 34 bin 760 metrekare alan üzerine inşa edilen proje içerisinde mezbaha ve hayvan pazarı yer alıyor. Mezbaha içerisinde 8 adet büyükbaş ve 5 adet küçükbaş padoğu bulunuyor. Alan içerisinde mezbaha binası, padok binası, hayvan pazarı binası, idari bina, nizamiye binası gübre deposu, deri deposu, kan deposu ve arıtma tesisi yer alıyor. Saha ve dolgu işlemleri devam eden projede kesim makinelerin ve mezbaha padoklarının imalatı yapılıyor. Tüm atıkların arıtma tesislerinde arıtıldığı, tamamen otomasyona bağlı ve sağlık kurallarına uygun hijyenik bir mezbahaneyi inşallah kısa süre içinde ilimize ve Fatsa ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.