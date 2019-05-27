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Fatsa HEM'den tanıtım

Fatsa Halk Eğitim Merkezi (HEM) düzenledikleri kurslar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı çalışma faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada, “Profesyonel kadromuzla faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Fatsa Halk Eğitim Merkezi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Ramazan Sarayı'nda açtığımız tanıtım standında gelen konuklara faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız hakkında vatandaşlara bilgileri görevli personelce aktarılıyor. Her alanda kurs açmak için yeterli sayı koşulun olması gerekiyor. Fatsa için, Fatsalılara hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.


Yazıcı, “Değişen dünyayla meslek edindirme kursları ön plana çıkıyor. Mesleksiz insan kalmamasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor hem de sosyalleşmeye katkı sağlamak gerekiyor. Bu anlamda insanlarımızın bu yaygın eğitime katılımlarını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

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