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Fatsa Huzurevi yakında açılacak

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapımı biten huzurevinin resmi açılışı yakın zamanda gerçekleşecek.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapımı biten huzurevinin resmi açılışı yakın zamanda gerçekleşecek.


Fatsa-Kumru karayolu Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası yan tarafında hizmete açılacak olan huzurevinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Modern yapısı ve son donanımıyla hizmet verecek huzurevinin yaşlılara tam anlamıyla hizmet vereceği bildirildi.


Fatsa Huzurevinin açılış onayı Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından verildiğini söyleyen Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ekici, “Huzurevimiz 30 oda ve 60 kişinin kalacağı yer olarak gerçekleşti. 3 dönüm alan üzerine 461 metre kare bina oturtmalı olarak yapıldı. İdari birimler, yaşlıların sosyal aktivitelerini yapacağı yerler, yemekhane, mescit ve üst katlarda da yaşam odalarımız var. Son derece modern bir huzurevimiz olacak. Personel yapılanmasını bakanlığımızdan istedik. Devletimiz personel atamasını gerçekleştirecek” dedi.

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