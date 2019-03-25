Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Atinkaya: "Hedefimiz en iyi eğitimi vermek"

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul ziyaretleri kapsamında kırsal kesimde bulunan Ilıca Mahallesi'ndeki Ilıca İlk ve Ortaokuluna giderek incelemelerde bulundu.

Fırsat buldukça okul ziyaretlerini gerçekleştiren Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya bu ziyaretler sırasında hem okul yöneticileri hem de öğretmen ve öğrencilerle biraya gelerek istek ve talepleri dinliyor.

Fatsa'da eğitimde gün geçtikçe ilerlediklerini ifade eden Atinkaya, "Okullarımıza sık ziyaretler gerçekleştirip sorun istek ve talepleri dinliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ben de ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek okulların son durumu ile ilgili okul yöneticilerinden bilgi alıyorum. Eğitim çıtamızı yükseltmek en büyük hedefimiz. Bu anlamda eğitim görevlilerimizle yakın çalışmalarımız oluyor. Ziyaretlerde ilçemizde görev yapan öğretmenlerimizi tanımak, öğretmenlerimizin huzurlu bir ortamda görev yapabilmelerini sağlamak, öğrencilerimizin durumları hakkında bilgi almak ve okullarımızın eğitim ortamlarını yerinde görmek için gerçekleştiriyoruz" dedi.